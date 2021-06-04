Багдад, , 02:15 — REGNUM По меньшей мере двое человек погибли и 16 получили ранения во время взрыва в переполненном ресторане на северо-западе Багдада, сообщило 3 июня Agence France-Presse.

Взрыв прогремел в районе Эль-Казымия, недалеко от святыни имама Мусы аль-Кадима, почитаемого мусульманами-шиитами. По предварительной информации, в ресторане взорвался баллон с газом.

«Специализированная бригада следователей выдвинулась к месту происшествия для установления причин произошедшего», — сообщили службы безопасности Ирака.

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