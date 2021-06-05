Белград, , 08:23 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 3 июня обсудил переговоры с Косово со специальным представителем Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам в странах Западных Балкан Мирославом Лайчаком и специальным посланником государственного департамента на Западных Балканах Мэтью Палмером. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Мы провели хорошую беседу со специальным представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной и другим региональным вопросам на Западных Балканах Мирославом Лайчаком и специальным представителем Государственного департамента Мэтью Палмером», — подчеркнул Вучич.

Он указал, что диалог с Приштиной скоро возобновится, добавив, что он верит в возможность достижения компромиссного решения.

После встречи не было пресс-релизов, и беседа президента Сербии с европейским и американским чиновниками продолжилась на обеде.

Специальные представители ЕС и США встретятся 4 июня до полудня также с патриархом Порфирием.