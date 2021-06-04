Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Политику по отношению к России, Китаю и Ирану обсудили в ходе встречи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник главы Франции Эммануэль Бонн. Об этом 3 июня сообщается на сайте Белого дома.

Участки разговора также затронули предстоящие саммиты НАТО и G7 («Большой семерки»). Кроме того, они обговорили деятельность, связанную с развитием Североатлантического альянса, проблемы в сфере кибербезопасности и борьбу с террористическими угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня канадское правительство объявило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит саммиты стран G7 и НАТО, которые пройдут в середине июня.

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