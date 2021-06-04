Нью-Йорк, США, , 02:00 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 июня снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 23,34 пункта (0,07%), до уровня 34 577,04 пункта. S&P 500 потерял 15,27 пункта (0,36%), опустившись до уровня 4192,85 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 141,82 пункта (1,03%), до уровня 13 614,51 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,19 до уровня $68,95 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 июня ростом. Dow Jones прибавил меньше других.

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