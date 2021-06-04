Бразилиа, , 01:46 — REGNUM За последние сутки в Бразилии зафиксировали еще 83 391 случай заражения коронавирусом и их общее количество достигло 16 803 472. Об этом 3 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Также в стране за 24 часа 1682 человека умерли от осложнений при COVID-19. Всего от последствий этого заболевания в Бразилии скончались 469 388 пациентов. Вместе с тем 15 228 983 заболевших смогли излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Prensa Latina распространила информацию о том, что Бразилия получит дополнительно 2,4 млн доз вакцины от COVID-19, созданной компаниями Pfizer и BioNtech.

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