Сантьяго, , 01:41 — REGNUM Власти Чили решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca для вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Уточняется, что этим препаратом не будут прививать жителей страны моложе 45 лет. Причиной для приостановки использования вакцины послужили случаи тромбоза у привитых. При этом в ведомстве посетовали, что подобные случаи еще недостаточно исследованы во всем мире.

Отмечается, что вакцину от AstraZeneca в Чили одобрили еще 27 января. К настоящему времени на чилийской территории привились более 10,9 млн человек. Из них 8,1 млн получил обе дозы препарата.