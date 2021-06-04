Белград, , 01:47 — REGNUM Повышение уровня сотрудничества с США является одним из приоритетов внешней политики Сербии, заявил 3 июня министр иностранных дел Сербии Николай Селакович после встречи с американским чиновником Мэтью Палмером. Селакович отметил, что соглашение о нормализации экономических отношений в Вашингтоне дополняет деятельность ЕС и является важным шагом в направлении нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Селакович встретился с заместителем помощника госсекретаря и специальным представителем Государственного департамента США Мэтью Палмером, который 3 июня встретится с президентом Александром Вучичем.

Селакович подчеркнул, что продвижение всех областей сотрудничества с США является одним из приоритетов внешней политики, и указал, что Сербия стремится к более тесному сотрудничеству с нынешней администрацией США.