Аддис-Абеба, , 01:38 — REGNUM Генпрокуратура Эфиопии предъявила 53 военнослужащим обвинения в убийствах и изнасилованиях мирных жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Военная прокуратура провела собственное расследование, по итогам которого против 28 солдат выдвинули обвинения в убийстве мирных жителей в ситуациях, когда в этом не было нужды», — говорится в сообщении.

Еще 25 военным предъявили обвинения в изнасилованиях. Уже осуждены на различные сроки тюремного заключения четверо обвиняемых. Отмечается, что преступления происходили в регионе Тыграй.