Аддис-Абеба, 4 июня 2021, 01:38 — REGNUM Генпрокуратура Эфиопии предъявила 53 военнослужащим обвинения в убийствах и изнасилованиях мирных жителей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Военная прокуратура провела собственное расследование, по итогам которого против 28 солдат выдвинули обвинения в убийстве мирных жителей в ситуациях, когда в этом не было нужды», — говорится в сообщении.
Еще 25 военным предъявили обвинения в изнасилованиях. Уже осуждены на различные сроки тюремного заключения четверо обвиняемых. Отмечается, что преступления происходили в регионе Тыграй.