Париж, , 01:31 — REGNUM Жители Франции не могли дозвониться на телефоны экстренной помощи в течение семи часов из-за сбоя в работе телекоммуникационной компании Orange, сообщило 3 июня Agence France-Presse.

Обрыв связи произошёл на всей территории страны. Недоступными оказались звонки в полицию, пожарным и в скорую медицинскую помощь. Некоторые абоненты были отключены во время разговора.

Комментируя сообщения о погибших людях, оставшихся без помощи, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ещё «слишком рано говорить о потерях», и выразил крайнюю обеспокоенность инцидентом. Напомним, источники сообщали по меньшей мере о трёх погибших.

В свою очередь оператор связи Orange признал свою ответственность за сбой, а главный исполнительный директор компании Стефан Ричард принёс «глубочайшие извинения» после того, как его вызвали в министерство внутренних дел Франции.

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