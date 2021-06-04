Минск, , 01:29 — REGNUM Нынешние и бывшие белорусские силовики передавали в оппозиционные телеграм-каналы информацию о своих коллегах. Об этом 3 июня в интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ заявил находящийся в СИЗО КГБ основатель и бывший редактор оппозиционного ТГ-канала Nexta Роман Протасевич.

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Протасевич признал себя виновным в организации начавшихся 9 августа 2020 года массовых протестных выступлений («массовых беспорядков» в терминологии госагитпропа). Он также признал, что в 2014 году отправился на Украину в зону боевых действий на Донбассе в составе карательного неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России), однако якобы никого не убивал и «даже форму не носил». При этом арестант умолял Александра Лукашенко не выдавать его в ЛНР, где по фактам участия Протасевича в боевых действиях возбуждено уголовное дело.

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Он также заявил, что «не имел отношения к деятельности, касающийся публикации личных данных» в телеграм-канале «Черная книга Беларуси», модератором которого была его подруга София Сапега, также находящаяся в заключении после скандального приземления в Минске рейса Ryanair. При этом он отметил, что многие персональные данные белорусских силовиков «действительно передавались, в том числе экс-силовиками».

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Протасевич так охарактеризовал информаторов влиятельных оппозиционных информационных ресурсов: «По сути, в каких-то коллективах было то, что называют ёмким словом крысы, которые легко выдавали своих коллег — бывших коллег».

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