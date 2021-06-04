Киншаса, , 01:25 — REGNUM По меньшей мере 19 человек стали жертвами инцидента с перевернувшейся лодкой на озере Танганьика на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), 3 июня передала радиостанция Radio Okapi со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в провинции Южное Киву. Судно перевернулось из-за сильных порывов ветра. Десять человек смогли спастись.

Представитель властей заявил, что лодка была перегружена. Изначально на судне находились 12 пассажиров, в том числе двое военнослужащих. При этом в целях безопасности с судна выгрузили около пяти тонн груза.

Однако владелец лодки решил вернуть товары на борт. Кроме того, на судне увеличилось и число пассажиров. Владелец лодки скрылся после инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая при кораблекрушении на реке Широро в центральной части Нигерии погибли десять человек.

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