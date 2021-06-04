Гавана, , 01:23 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1052 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 145 567. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 985 человек.

Отмечается, что уже 2,2 млн жителей Кубы получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. В республике используют для вакцинации две кубинские вакцины — Soberana-02 и Abdala.