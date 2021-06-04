Лондон, , 10:44 — REGNUM Согласно новому исследованию, Великобритания была признана главной виновницей загрязнения воздуха частными авиаперевозками в Европе. Об этом сообщает EURONEWS.COM 3 июня 2021 года.

Отчет Европейской федерации транспорта и окружающей среды, Transport & Environment (T&E) показывает, что выбросы CO 2 в Европе увеличились почти на треть в период с 2005 по 2019 годы. На рейсы самолётов в Великобританию и из неё приходилась почти пятая часть этих выбросов, что сделало её страной с наибольшим уровнем загрязнения по версии T&E.

Полученные данные оказались крайне актуальными для дискуссии в ЕС о возможности введения в рамках Европейского зеленого курса налога для много летающих пассажиров.

В течение 14-летнего периода исследований было замечено, что выбросы от частных самолетов росли быстрее, чем выбросы коммерческой авиации. Исследование показало, что частные самолеты в среднем в 10 раз более углеродоёмкие, чем авиалайнеры, и в 50 раз сильнее загрязняют окружающую среду, чем поезда.

T&E также исследовали использование частных самолетов в 2020 году, когда большинство жителей планеты находилось в условиях ограничений, введенных государством. Выяснилось, что к августу 2020 года популярность частных самолетов фактически вернулась к уровню, существовавшему до пандемии, поскольку люди, привыкшие часто летать, «взяли вопрос перелетов в свои руки».

Согласно отчёту, шесть самых «грязных» маршрутов частной авиации прибывают и отправляются из аэропортов Лондона.

Наряду с Великобританией Франция также заняла высокое место в рейтинге использования частных самолетов: на эти страны в совокупности приходится почти 40% выбросов в Европе.

Возможно, одним из самых шокирующих выводов отчета является то, что 78% полетов в Великобритании — это «короткие перелеты внутри Европы». Несмотря на начавшееся в последние годы гонение на самолеты, возглавляемое несовершеннолетней климатической активисткой Гретой Тунберг, туристы не перестают пользоваться услугами авиации, особенно в дни летних каникул.

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