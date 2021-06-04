Прага, , 01:05 — REGNUM Вотум недоверия правительству чешского премьер-министра Андрея Бабиша не удалось вынести парламенту Чехии, 3 июня сообщило агентство CTK.

Инициатором голосования выступили представители оппозиции. Они обвинили правительство в неспособности бороться с коронавирусом в стране, а Бабиша — в использовании служебного положения для продвижения своих финансовых интересов.

Из 200 кандидатов за вотум недоверия проголосовал только 101 парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня председатель комитета по безопасности чешского сената Павел Фишер заявил, что в Чехии рассмотрят вопрос об импичменте президента республики Милоша Земана.

Читайте ранее в этом сюжете: В сенате Чехии инициировали импичмент Земана