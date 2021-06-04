Кабул, , 00:49 — REGNUM Взрыв прогремел в пассажирском микроавтобусе в западной части Кабула в Афганистане, сообщает пресс-служба полиции афганской столицы.

В результате взрыва погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. При этом в полиции отмечают, что число жертв может возрасти. Других подробностей произошедшего не сообщалось. Указывается, что это уже третий взрыв на общественном транспорте Кабула за прошедшую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Кабуле взорвались два городских автобуса. В результате двух терактов погибли восемь человек, 14 получили ранения. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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