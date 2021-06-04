Мехико, , 00:43 — REGNUM Случай заболевания мукормикозом, более известным как «черная плесень», выявлен у одного из пациентов в Мексике, перенесшего COVID-19. Об этом 3 июня сообщило издание Milenio со ссылкой на семью заболевшего.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Речь идет о 34-летнем Грегорио Авенданьо, просиживающем в штате Мехико. По словам родственников пациента, ему срочно нужна операция. Мужчина также страдает диабетом. Он заболел COVID-19 10 мая, а после выздоровел.

Однако 26 мая его состояние ухудшилось, и он был госпитализирован из-за паралича лицевого нерва. Медики намерены удалить Авенданьо левый глаз, иначе инфекция может перейти на мозг и привести к смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в иракской провинции Ди-Кар были зафиксированы два летальных исхода от осложнений вызванных мукормикозом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке два человека скончались из-за «черной плесени»