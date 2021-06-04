Москва, , 09:20 — REGNUM В мобильном приложении «Моя Москва» появился благотворительный сервис. Об этом 4 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

С октября 2020 года сервис работает на портале mos.ru. Теперь он доступен в версиях приложения «Моя Москва» для операционных систем iOS и Android. При помощи него граждане могут сделать адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

«Более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тысяч переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение», — сказала Сергунина.

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