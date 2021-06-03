Санкт-Петербург, , 23:59 — REGNUM Доллар США ещё долгое время будет оставаться одной из самых стабильных мировых валют. Об этом заявил 3 июня глава Счётной палаты Алексей Кудрин, комментируя решение Минфина России отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния.

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«Стабильность доллара будет высокой по сравнению с другими валютами ещё достаточно долгое время», — сказал он в интервью Business FM в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вместе с тем Кудрин отметил, что «в мире есть несколько активов, соответствующих доллару по уровню стабильности и надёжности».

«Они мониторятся, есть специальные рекомендации МВФ о таких активах. Конечно, к ним относятся и евро, с недавних пор и юань, и фунт стерлингов, и еще ряд валют: иена, швейцарский франк, австралийский доллар, канадский доллар», — сказал он.

Отказ от доллара, по мнению главы Счётной палаты, даст России возможность свободно оперировать своими резервами в условиях санкций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов сообщил в ходе ПМЭФ, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния.

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