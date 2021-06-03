Берлин, , 23:52 — REGNUM Правительство Германии не комментирует заявление посла Украины о желании Киева участвовать в переговорах ФРГ и США по газопроводу «Северный поток — 2».

Об этом 3 июня сообщает агентство RT.

«Мы не комментируем это сообщение», — цитирует агентство слова представителя кабмина ФРГ.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина желает присутствовать на переговорах между США и Германией по вопросам, связанным с реализацией проекта «Северный поток — 2».

Мельник заявил, что «Северный поток — 2» является для Украины ударом в самое сердце, поэтому Киев хочет «быть за одним столом переговоров между США и Германией».

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