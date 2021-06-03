Москва, , 23:35 — REGNUM США массово регистрируют свои военные спутники под метеорологические или под аппараты связи, заявил 3 июня заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на Конференции по разоружению.

Белоусов отметил, что «сейчас запуски американских спутников поставлены на поток, что все больше и больше похоже на ползучую экспансию в космосе». При этом США скрывают истинные функции своих орбитальных аппаратов.

Это ведет к снижению предсказуемости в космосе, подчеркнул Белоусов.

«Соединенные Штаты продолжают регистрировать все свои спутники исключительно как спутники связи или метеорологические, скрывая таким образом их настоящие функции. Тем самым снижается предсказуемость и транспарентность космической деятельности», — рассказал российский дипломат.

При этом Белоусов напомнил, что «сейчас запуски американских спутников поставлены на поток, что все больше и больше похоже на ползучую экспансию в космосе в целях застолбить за собой максимально обширные участки околоземного пространства».

По официальным данным, орбитальная группировка США насчитывает почти полторы тысячи аппаратов, что значительно больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых.

Кроме того, он напомнил о засекреченном многоразовом космическом челноке X-37B, назначение которого США не раскрывают.

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