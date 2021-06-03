Луганск, , 23:31 — REGNUM Двое украинских военных погибли и ещё один получил тяжёлое ранение в результате подрыва на мине, которую они пытались установить, сообщил 3 июня журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошёл во время минирования местности на южной окраине населённого пункта Нижнее. Боевики получили травмы, причём двое — смертельные, «в результате неосторожного обращения с миной ПОМ-2».

Эти потери украинский комбриг представил вышестоящему начальству «как полученные в результате подрыва на минном поле при попытке военнослужащих самовольно оставить занимаемые позиции».

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