Рига, , 23:26 — REGNUM Сегодня, 3 июня, голкипер сборной России по хоккею Сергей Бобровский дал комментарий после поражения своей команды в четвертьфинале чемпионата мира от команды Канады в овертайме (2:1).

«Я, как и все, очень расстроен, сложно найти слова. Думаю, все готовились к победе, расстроились. Очень обидно и грустно проиграть в овертайме.

Для многих ребят это был первый опыт, для их развития это был неоценимый опыт. Конечно, вся страна расстроена, но вся команда билась и отдала все», — приводит высказывание Бобровского портал Sport24.

Бобровский провел свой первый и единственный матч в рамках этого турнира, присоединившись к команде накануне четвертьфинального поединка.