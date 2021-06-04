Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Глава Белого дома Джой Байден в четверг, 3 июня, подписал указ, запрещающий гражданам США приобретать акции 59 китайских компаний, сообщает пресс-служба Белого дома.

В рамках указа американцам запрещается приобретать и продавать любые публично торгуемые ценные бумаги 59 компаний, связанных с оборонным сектором КНР, в том числе с авиационными и космическим секторами.

Запрет вступит в силу 2 августа.

Напомним, в апреле издание The Hill сообщило, что правительство США должно продолжить санкционное давление на Китай из-за ситуации в Гонконге. Резолюция с таким призывом была одобрена Палатой представителей Конгресса США.