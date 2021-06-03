Минск, , 23:14 — REGNUM Один из организаторов экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст его Луганской Народной республике.

Об этом Протасевич попросил 3 июня в интервью телеканалу ОНТ.

«И единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно решимости для того, чтобы не выдать меня», — сказал Протасевич, отвечая на соответствующий вопрос в интервью «Марков. Ничего личного».

В ходе интервью задержанный нацист пустил слёзы и заявил, что теперь хочет начать обычную спокойную жизнь.

Напомним, Генпрокуратура ЛНР призвала власти Белоруссии выдать Протасевича, подозреваемого в военных преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Протасевич участвовал в карательной операции Киева против народа Донбасса, добровольно вступив в украинский нацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о чем ранее лично рассказывал представителям СМИ.

Теперь он утверждает, что хотя и вступил в «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в военных действиях не участвовал.

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