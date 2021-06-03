Москва, , 23:02 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольскваген Груп Рус» объявил об отзыве 143 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщает 3 июня пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi моделей Q3 и Q3 Sportback, реализованные в 2021 году.

«Причины отзыва транспортных средств: на автомобилях Audi Q3 и Q3 Sportback, выпущенных в определённый период, может быть нарушена работа механизма сматывания ремня безопасности правого переднего сиденья», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что в некоторых ситуациях блокировка ремня может не сработать при резком торможении или опрокидывании автомобиля вбок. Преднатяжитель и инерционная блокировка ремня при этом работают исправно.

На всех отзываемых транспортных средствах будет проведена проверка и при необходимости замена переднего правого трёхточечного ремня безопасности с преднатяжителем. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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