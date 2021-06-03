Москва, , 22:55 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Volkswagen на российском рынке ООО «Фольскваген Груп Рус» объявил об отзыве 148 автомобилей из проблем с системой контроля давления в шинах. Об этом сообщает 3 июня пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Volkswagen Touareg, реализованные в период с 2020 по 2021 годы.

«Причины отзыва транспортных средств: на некоторых выпущенных в определённый период автомобилях Volkswagen, оснащённых системой контроля давления в шинах, могут возникать сбои в работе системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых автомобилях будут заменены все четыре датчика давления в шинах. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.