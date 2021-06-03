Белград, , 22:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 3 июня провел встречу с приехавшими из Косово специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово и другим проблемам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и специальным представителем США на Западных Балканах Мэттью Палмером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич оценил встречу высоко и заявил, что Сербия продолжит диалог с Косово и что он верит в возможность заключения компромиссного соглашения.

Встречу с Палмером отдельно провела премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Глава правительства Сербии подчеркнула необходимость выполнения Брюссельских соглашений — прежде всего, их положений о создании в Косово Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством.

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