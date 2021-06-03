Москва, 3 июня 2021, 22:47 — REGNUM С 90-летним юбилеем поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора, сообщили 3 июня в пресс-службе Кремля.
Российский президент высказал юбиляру самые добрые пожелания. Путин «особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет» в России.
«Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин направил Кастро поздравительную телеграмму.
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