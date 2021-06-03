Рига, , 22:42 — REGNUM Сегодня, 3 июня, сборная России встретилась с национальной командой Канады в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась победой «кленовых листьев» со счетом 2:1 в овертайме.

Россиянам удалось открыть счет в матче в середине второго периода, когда Евгений Тимкин смог замкнуть передачу защитника Дмитрия Орлова.

В начале заключительной 20-минутки канадцы вернули равенство в счете: форвард «Анахайма» Адам Энрике реализовал численное большинство.

В дополнительное время победную шайбу сборной Канады забросил форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, вовремя оказавшийся на «пятаке» российских ворот.

Таким образом, в полуфинале между собой сразятся сборные Канады и Германии, а также США и Финляндии.