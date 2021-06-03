Москва, , 22:40 — REGNUM Для ВМФ России будет построена серия малых морских танкеров проекта 03182, сообщает 3 июня департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Танкеры войдут в состав вспомогательного флота ВМФ России.

Об этом было заявлено на рабочем совещании в Адмиралтействе, которое проводилось под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

В частности, обсуждался ход серийного строительства малых морских танкеров проекта 03182.

Это многоцелевые суда, способные перевозить как жидкие, так и сухие грузы, могут эффективно снабжать корабли и суда, а также выполнять функции спасателей. Планируется постройка трёх таких танкеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Севастополе в состав ВМФ России был принят малый морской танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов». Он был построен на нижегородском предприятии «Волга».

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