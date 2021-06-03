Киев, , 22:27 — REGNUM Западные партнёры Украины в целом позитивно оценивают законопроект о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, заявил 3 июня советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Укринформу».

Подоляк отметил, что и европейские дипломаты, и американские сенаторы позитивно оценивают шаги Зеленского, направленные на «демонтаж олигархических практик». Также он отметил, что на все попытки противодействия будет «очень жёсткий ответ от государства, который поддержат и на Западе».

«Они говорят открыто — если президент считает, что такой закон необходим, чтобы все бизнесмены были в равных условиях в Украине и без олигархических привилегий, то его нужно принимать», — сказал советник.

При этом он пожаловался, что другие политические игроки на Украине «пытаются посеять сомнения и думают, как заблокировать процесс деолигархизации».

В свою очередь, издание «Европейская правда» вечером 3 июня цитирует слова информированного дипломата из государства G7, который заявил, что усилия украинского правительства по преодолению олигархов радуют Запад, однако на самом деле уменьшить такое влияние может и внедрение ключевых реформ, без каких-то специальных законов.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июня президент Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады проект закона об олигархах. Ключевые политические силы Украины оценили законопроект резко критически, отметив, что он позволяет Зеленскому манипулировать ситуацией с бизнесом по своему усмотрению.