Киев, , 22:14 — REGNUM Президент Владимир Зеленский благодарит главу США Джо Байдена за решение о дополнительных поставках на Украину вакцины от коронавируса.

Об этом он написал вечером 3 июня в своем Twitter.

Зеленский подчеркнул, что стратегическое партнерство и познается в решении именно таких глобальных вызовов.

«Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Белом доме заявили, что США выделят целому ряду стран 25 млн дох вакцин от коронавируса. Сколько именно вакцины и какие препараты достанутся по этой программе Украине — в настоящий момент неизвестно. В официальном сообщении Белого дома отмечается, что конкретные вакцины и их количество будут определяться и предоставляться «в соответствии с логистическими, нормативными и другими параметрами, характерными для каждого региона и страны». Вместе с тем, известно, что 6 млн доз будут направлены на региональные приоритеты и партнерам-получателям, включая Мексику, Канаду и южную Корею, Западный Берег и Сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Индию, Ирак и Йемен, а также сотрудников ООН.