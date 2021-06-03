Минск, 3 июня 2021, 22:21 — REGNUM Свою вину в организации несанкционированных акций в Белоруссии после выборов президента в 2020 году признал основатель ТГ-канала Nexta Роман Протасевич в интервью ОНТ.
Протасевич отметил, что, признав вину, начал постепенно осознавать, что призывы, которые опубликовал в том числе и он, привели к тому, что на улице начались неконтролируемые беспорядки.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»
Читайте ранее в этом сюжете: Протасевич назвал возможного инициатора своего задержания в Минске