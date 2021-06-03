Минск, , 22:21 — REGNUM Свою вину в организации несанкционированных акций в Белоруссии после выборов президента в 2020 году признал основатель ТГ-канала Nexta Роман Протасевич в интервью ОНТ.

ИА REGNUM). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинения, я сразу признал свою вину по 342-й статье Уголовного кодекса [Белоруссии] — организация массовых несанкционированных акций». Протасевич «Опять же, ну, во-первых, важно понимать, и я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (9 августа 2020 года — прим.). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинения, я сразу признал свою вину по 342-й статье Уголовного кодекса [Белоруссии] — организация массовых несанкционированных акций».

Протасевич отметил, что, признав вину, начал постепенно осознавать, что призывы, которые опубликовал в том числе и он, привели к тому, что на улице начались неконтролируемые беспорядки.

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Протасевич «И по сути три дня Минск жил в хаосе».

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