Киев, , 10:12 — REGNUM Продюсер Юрий Никитин раскрыл причину отсутствия выступлений у исполнителя Андрея Данилко (известен как Верка Сердючка). Об этом сообщило издание StarHit.

По данным StarHit, артист сильно располнел на фоне гормонального сбоя. Никитин объяснил, что из-за плотного графика работы, у Данилко «перепутались день с ночью, возник гормональный сбой», а его организм «требовал отдыха».

Отметим, что Андрей Данилко последние несколько лет не выступает на сцене. Ранее он объяснял это депрессией из-за расставания с девушкой, имя которой он не раскрыл.