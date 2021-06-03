Тверь, 3 июня 2021, 22:02 — REGNUM Соглашения по инвестиционным проектам на общую сумму 60 млрд рублей заключила Тверская область в первый день Петербургского международного экономического форума 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Так, между правительством Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» заключено соглашение по реализации инвестпроекта в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, в рамках которого на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3"планируется создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин. Также резидентом «Боровлево-3» станет компания «Фодеско-МАК», которая планирует в 2022 году начать строительство в Твери завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке. Ещё одним резидентом парка станет Группа компаний «Сегежа», которая построит завод по производству экологически чистой бумажной упаковки.
В рамках заключенного правительством региона соглашения с «НТК» в Тверской области будет создан холдинг по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла — планируется строительство завода по глубокой переработке древесины на территории Андреапольского муниципального округа.
Ещё одно соглашение о сотрудничестве заключено с «Шелл». Ранее в региона началась реализация инвестиционного проекта по расширению производства концерна в городе Торжке, который позволит увеличить объём выпуска смазочных материалов бренда в России в 1,5 раза и полностью закрыть потребность отечественного рынка в этой продукции.
Также по результатам заключенного соглашения Тверская область войдет в «Большое Золотое кольцо» России. Создание нового турпродукта инициировано Федеральным агентством по туризму и правительством Тверской области. Госкорпорация «Росатом» и Правительство Тверской области реализуют меры по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа. На встрече с генеральным директором Росагролизинга глава региона обсудил вопросы сотрудничества в сфере льноводства. Реализация соглашения с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству позволит региону расширить международные связи и популяризовать туристические маршруты Верхневолжья.
3 июня Губернатор Игорь Руденя выступил на деловом обеде на тему «Развитие транспортной инфраструктуры: курс на эффективность» и принял участие в сессии «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал».
Второй день форума также обещает быть насыщенным — запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Тверской области с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», ПАО «Транснефть», АО «Трансмашхолдинг». Также глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.