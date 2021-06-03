Тверь, 3 июня, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Соглашения по инвестиционным проектам на общую сумму 60 млрд рублей заключила Тверская область в первый день Петербургского международного экономического форума 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В этом году очень продуктивный форум. Сегодня мы заключились по соглашениям на сумму порядка 60 млрд рублей. Важны не столько цифры, сколько создание новых рабочих мест. Реализация ряда проектов начнётся уже в этом году. Сегодня присутствовали партнёры, которые подписывают с нами уже второе или третье соглашение по развитию и расширению своих производств. Также есть и новые компании, которые будут резидентами Тверской области. Хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации и правительству страны за то, что у нас есть возможность экономически развиваться», — прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

Так, между правительством Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» заключено соглашение по реализации инвестпроекта в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, в рамках которого на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3"планируется создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин. Также резидентом «Боровлево-3» станет компания «Фодеско-МАК», которая планирует в 2022 году начать строительство в Твери завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке. Ещё одним резидентом парка станет Группа компаний «Сегежа», которая построит завод по производству экологически чистой бумажной упаковки.

В рамках заключенного правительством региона соглашения с «НТК» в Тверской области будет создан холдинг по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла — планируется строительство завода по глубокой переработке древесины на территории Андреапольского муниципального округа.

Ещё одно соглашение о сотрудничестве заключено с «Шелл». Ранее в региона началась реализация инвестиционного проекта по расширению производства концерна в городе Торжке, который позволит увеличить объём выпуска смазочных материалов бренда в России в 1,5 раза и полностью закрыть потребность отечественного рынка в этой продукции.

Также по результатам заключенного соглашения Тверская область войдет в «Большое Золотое кольцо» России. Создание нового турпродукта инициировано Федеральным агентством по туризму и правительством Тверской области. Госкорпорация «Росатом» и Правительство Тверской области реализуют меры по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа. На встрече с генеральным директором Росагролизинга глава региона обсудил вопросы сотрудничества в сфере льноводства. Реализация соглашения с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству позволит региону расширить международные связи и популяризовать туристические маршруты Верхневолжья.

3 июня Губернатор Игорь Руденя выступил на деловом обеде на тему «Развитие транспортной инфраструктуры: курс на эффективность» и принял участие в сессии «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал».

Второй день форума также обещает быть насыщенным — запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Тверской области с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», ПАО «Транснефть», АО «Трансмашхолдинг». Также глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.