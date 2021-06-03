Тверь, , 21:58 — REGNUM Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ПАО Группа Компаний «Сегежа» подписано 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Завод по производству экологически чистой бумажной упаковки планируется построить на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Документ подписали губернатор Игорь Руденя и президент, председатель правления ПАО «Сегежа Групп» Михаил Шамолин.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В соответствии с поручением президента РФ правительство Тверской области ведёт работу по развитию глубокой переработки древесины в нашем регионе. Реализация проекта будет способствовать решению задач, поставленных главой государства. Для Тверской области очень важно, что в наш регион приходит крупный лесопромышленный холдинг, обеспечивая использование современных технологий, создание привлекательных рабочих мест для молодых специалистов», — подчеркнул Игорь Руденя.

Правительство Тверской области готово обеспечить комплексную поддержку инвестору при реализации проекта.

Объём инвестиций в проект оценивается в сумму около 3 млрд рублей. Проектируемая мощность завода — 300 млн штук в год: будет запущено семь линий потребительской и одна линия индустриальной упаковки. Будет создано более 100 высокотехнологичных рабочих мест.

На новом конвертинговом активе установят передовое оборудование и современные принтеры. Продукция будет изготавливаться из высококачественной крафт-бумаги российских предприятий Группы. Ввод завода в эксплуатацию планируется в середине 2023 года. Михаил Шамолин отметил, что реализация проекта начнется уже в 2021 году.

ПАО «Сенежа Групп» входит в число крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира.