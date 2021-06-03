Киев, , 22:02 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не хотел бы «что-то особенное выражать» от себя лично по отношению к главе Белоруссии Александру Лукашенко.

Об этом он сказал в эфире украинского телевидения вечером 3 июня.

Кравчук напомнил, что ранее президент и МИД высказались в отношении Лукашенко, и это является окончательной позицией Украины. По его словам, «много чести для Лукашенко», чтобы в Киеве на него обращали такое внимание.

«Он является самопровозглашенным президентом. С точки зрения международного права он никто — извините за выражение, а делает из себя лидера и диктует какие-то условия, оценки всем другим», — заявил экс-президент Украины.

Также он выразил мнение, что Лукашенко недолго осталось управлять Белоруссией.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе этого телеэфира Кравчук также заявил о плане переформатирования «минской» площадки по Донбассу.