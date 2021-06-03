Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки получила данные о 471 828 новых случаях заражения коронавирусом и 130 021 умершем пациенте с COVID-19. Об этом сообщается 3 июня на сайте организации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 171 292 827 носителей коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 3 687 589 больных COVID-19.

Отметим, что днём ранее ВОЗ сообщала о 371 489 случаях заболевания и 8745 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Обнародованные сегодня данные о смертности почти в восемь раз превышают рекордный показатель, который был зафиксирован 28 января 2021 года, когда скончались 16 660 пациентов.

Резкий рост официальных данных произошёл в связи с поступлением сведений о более чем 115 тысячах умерших из Перу. На днях власти этой страны объявили о планах пересмотреть статистику и переквалифицировать многие смертельные случаи.

В правительстве Перу заявили, что реальное число погибших от COVID-19 в стране может в три раза превышать текущие официальные данные, что делает её одной из наиболее пострадавших стран мира по доле умерших на численность населения.