Вашингтон, , 21:56 — REGNUM В программе закупок авиационной техники для ВВС США на 2022 финансовый год не оказалось новейших истребителей F-35, сообщает 3 июня Defense News.

Отмечено, что хотя эта программа еще и не утверждена конгрессом, но полное отсутствие в ней упоминаний об F-35 как минимум вызывает вопросы.

По информации издания, основные суммы будут направлены на приобретение 12 истребителей F-15EX, на которые выделено $1,4 млрд.

По неофициальным данным, ВВС США ждут появления модернизированной версии F-35 Block 4, а до тех пор решено тратить финансовые средства на поддержание уже имеющихся машин в рабочем состоянии.

Тем не менее, отмечает Defense News, такой проект программы закупок уже вызвал удивленную реакцию среди сателлитов США, среди которых F-35 продолжает активно рекламироваться.

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