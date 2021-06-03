Киев, , 21:51 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство из-за владения виллой в Испании депутатом Рады, сопредседателем фракции «Европейская солидарность» Артуром Герасимовым.

Об этом в ведомстве сообщили в комментарии для программы «Схемы».

Согласно предоставленной информации, в настоящий момент детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по фактам возможного недекларирования сведений о вилле в Испании народным депутатом. Другие подробности не сообщаются. Вместе с тем, в НАБУ заявили, что в случае доказательства вины соратника Порошенко может ожидать штраф, исправительные работы или же ограничения свободы сроком до двух лет.

Ранее, в апреле, на Украине вышло расследование, в котором говорилось, что народный депутат от «ЕС» Герасимов не задекларировал испанскую виллу — двухэтажный дом в провинции Аликанте — которой вместе с женой владеет с 2013 года.