Вашингтон, , 23:20 — REGNUM В США две сестры, 9 лет и 4 года, попали в аварию, когда попытались угнать машину родителей, чтобы отправится в Калифорнию, сообщает 3 июня Fox News.

Девочки проехали несколько километров в среду, 3 июня, перед тем, как крупный грузовик врезался в них на одном из поворотов.

Ctcnhs были пристегнуты и не пострадали, сообщает издание со ссылкой на полицию.

Если бы дети не были пристегнуты, сообщили в полиции, все было бы «очень плохо, потому что и машина и грузовик были бы изрядно помяты». По словам полиции, и полуприцеп, и автомобиль пришлось отбуксировать.

Напомним, ранее в штате Юта, США, был задержан пятилетний мальчик, который собирался доехать до Калифорнии на родительской машине.