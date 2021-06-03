Белград, , 22:09 — REGNUM В министерстве культуры Сербии решили принять предложения Сербской православной церкви при подготовке нового закона о культурном наследии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в новом законе особое внимание будет уделено защите культурного наследия в Косово — в основном православных храмов и монастырей.

Албанские журналисты отмечают, что вызывает вопросы то, как в Сербии собираются обеспечивать реализацию нового закона, с учетом того, что ни армия, ни полиция Сербии в Косово не действуют.

На официальной странице канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии сообщается, что культурным наследием Сербии в Косово являются около 1300 церквей, монастырей, местностей и площадей. Около 150 объектов Сербской православной церкви в Косово считаются разрушенными или поврежденными.

Читайте ранее в этом сюжете: «Западные силы» требуют, чтобы Сербия признала Косово – Вучич