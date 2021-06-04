Москва, , 10:13 — REGNUM Популярный TikTok-блогер Аня Pokrov выпустила песню под названием «Ты свободен». Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPodb4Fp1iJ/

В новом сингле блогер поёт об ушедшей любви и разочаровании в молодом человеке: «Как в тебя влюбилась непонятно. Наш сериал закончился — стоп, снято!». Композиция уже доступна на цифровых площадках.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года Аня Pokrov выпустила песню «Так сильно». Композиция была записано вместе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

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