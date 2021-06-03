Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Новая видеокарта Nvidia 170HX, возможно, предложит большую производительность в майнинге криптовалюты Ethereum, чем GeForce RTX 3090. Об этом 3 июня сообщает журнал PC Gamer.

Информацию опубликовал на своей twitter-странице пользователь 9550Pro. В его таблице указывается, что Nvidia 170HX будет иметь 4480 ядер CUDA и мощность 250 Вт, при этом скорость майнига Ethereum (Ethereum Hash Rate) составит 164 мегахеш в секунду. Отмечается, что 170HX сможет показывать большую производительность, чем GeForce RTX 3090 (120−130 мегахеш в секунду) благодаря другой видеопамяти.

Напомним, в мае 2021 года Nvidia заявила, что видеокарты GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti получат ограничитель майнинга криптовалюты Ethereum на аппаратном уровне. Все новые устройства будут выпускаться с меткой LHR (Lite Hash Rate).

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