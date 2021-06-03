3 июня 2021 | Время чтения 2 мин

За процветание нацизма на Украине ответственны многие, в том числе и украинский народ, который продолжает терять свое достоинство и свою государственность.

Мария Выбойщик, , 22:14 — REGNUM Развалом и окончательным разграблением Украина обязана своей неонацистской власти. Её деградация очевидна не только её жителям, но и странам-соседям, да и всему миру. Унизительные политические позы, которые принимают представители украинской власти, пытаясь «встроиться в Запад», поражают презрением к своему же народу.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье «Как Украину превращают в нацистское государство» («Комсомольская правда») Иван Воронин называет идиотизмом нежелание признать, что Украина поражена коричневой чумой.

Развивая эту тему, отмечу, что идиотами украинские и подпевающие им «интернациональные» пропагандисты считают просто всех подряд. Причём можно говорить буквально о клинической стороне вопроса и ставить также диагноз «амнезия»: как будто все семь лет, что идёт война, мы только и делали, что забывали бомбёжки Донбасса, издевательства над беззащитными гражданами прямо на улицах украинских городов, предшествовавший войне Майдан со всеми его мерзостями «под эгидой» США.

После Великой Отечественной войны прошло 76 лет. А семь лет назад украинские неонацисты добавили в июньский календарь ещё одну дату, которую никогда не забудут жители Луганска: 2 июня 2014 года город подвергся обстрелу ВВС Украины. Два украинских самолёта бомбили центр города: по официальным данным, погибли восемь человек, ещё 28 получили осколочные ранения.

Донбасс. Лето 2014 года

Возвращаясь к статье Ивана Воронина, хочется отметить, что не только, как справедливо пишет автор, «ни один из неонацистов не был наказан даже за открытые нападения на политиков, бизнесменов, судей». Теперь нам внушают, причём из «цивилизованного Запада», что некоторые боевики, участвовавшие в убийстве мирных жителей Донбасса — это жертвы политических репрессий.

Так, по инициативе главы Европарламента Давида Сассоли во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте висят портреты воевавшего в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так называемого белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

И это — только один штрих к безобразной картине пресловутой украинской «гідності» (достоинства), обрамлённой сверкающей цинизмом евроатлантической рамкой.

Фото Романа Протасевича с подписью «Франция и Европейский союз призывают к освобождению Романа» в международном аэропорту «Шарль де Голль» в Париже Telegram-канал «Черговий ООС»

Война против народа Украины продолжается. Донбасс смог отстоять свою государственность, хотя и до сих пор платит за это тяжёлую цену. Но хуже всего тем, кто живёт на «большой Украине», искорёженной нацизмом, опоённой страшным сном, в котором она отреклась от своего прошлого и лишает себя будущего.