3 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили угрозы санкций со стороны Украины в случае начала полётов белорусских самолётов в Крым.

Елизавета Коробова, , 23:18 — REGNUM Заявление замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что полёты самолётов белорусских авиакомпаний в Крым приведут к немедленным санкциям, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 июня в социальной сети Facebook.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как видно, все задрожали от страха. Особенно героический белорусский народ! Шановни друзи, ну сколько можно смешить людей? Крым — российская земля! И очень гостеприимная!» — отметила Розита Г.

Многие пользователи оказались удивлены тем, что Украина пытается угрожать Белоруссии санкциями, хотя с Российской Федерацией у республики куда больший товарооборот.

«Детский сад. Какие санкции из Украины? В Украину пускать не будут? Открою страшную правду. Украину уже считают за страну третьего мира, небезопасной для жизни», — написал Vitaliy P.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Некоторые комментаторы считают, что Украине вообще не стоит совать свой нос в чужие дела. Вопросы полётов белорусских самолётов в российский Крым — это дело только Белоруссии и России, ничьё больше.

«Украину забыли спросить. Везде свой пятак вставляете. Санкции будут зеркальными. Посмотрим, кому от них хуже будет? Достала уже всех Украина со своим клоуном-президентом», — пишет Gena G.

Часть людей предположили, что Лукашенко ещё заставит граждан России разочароваться в его фигуре. Граждане считают, что белорусский лидер всеми правдами и неправдами пытается усидеть на двух стульях.

«Лукашенко играет свою игру. «Белавия» ни в какой Крым не полетит. Это означало бы неминуемое банкротство компании», — поделился своим мнением Georgi G.

Другие убеждены, что рано или поздно белорусскому лидеру придётся сделать выбор между Россией и своими личными амбициями. Люди считают, что настал тот самый момент, когда Лукашенко нужно сказать вслух заветные три слова: «Крым — это Россия».

«Усидеть на двух стульях Лукашенко не удастся. В истории были ситуации, когда женщина правила королевством в состоянии повсеместной войны, и её никто не трогал. Но только лишь потому, что она была женщиной и играла своей девственностью ради своего королевства. Может, и батька так же. Но он мужик. И не девственник. Поэтому надо определяться», — указала Юлия Г.

Более того, ряд граждан уверен, что Российская Федерация выдала слишком большой кредит доверия Белоруссии, чтобы та отказалась от полётов в Крым. Пользователи указали на то, что это приведёт к большим издержкам для республики, но взамен она получит любовь России.

Детский сад Adm44.ru

«Самолёты полетят в Крым. Уж очень много задолжал Лукашенко Путину и сам не в состоянии принимать решение. Вот только новых санкций прибавится. Украина обязана отреагировать, а после неё с очередными санкциями заявятся и другие страны. Увы, но будет так», — считает Майя К.

Напомним, 2 июня замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила агентству «Укринформ», что полёты самолётов белорусских авиакомпаний в Крым приведут к немедленным санкциям.