Киев, , 21:34 — REGNUM Официальный перенос заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска может позволить изменить и сам формат переговоров, заявил глава украинской делегации, экс-президент страны Леонид Кравчук вечером 3 июня в эфире украинского телевидения.

По словам Кравчука, у делегации Украины нет сомнений относительно необходимости изменения места переговоров нет, поскольку Лукашенко «фактически стал сателлитом России». По его словам, в нынешний ситуации визит украинской делегации в Минск для каких-либо переговоров «нереален и невозможен».

«Когда мы сделаем замену Минска, условно говоря, на Варшаву или на Женеву — то тогда, меняя площадку, можно говорить и о переформатировании формата самой минской площадки… для того, чтобы она стала более широкой, придать ей более точные полномочия», — отметил Кравчук.

Вместе с тем, представитель Украины заявил, что понимает — для переноса переговорной площадки из Минска нужно согласие России и ОБСЕ.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что«нормандский формат» по урегулированию конфликта в Донбассе не позволяет обсуждать всех насущных проблем, поэтому ему хотелось бы заменить его другим. После этого Кравчук рассказал, каким образом к «нормандскому формату» можно подключить США.