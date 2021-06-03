3 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 22:59 — REGNUM Решение правительства РФ утвердить требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 июня в социальной сети Facebook.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отлично, я за! Если знать историю, то и в обществе себя найдут! В моем случае был только тест по русскому языку», — написал Dalersky A.

Многие пользователи отнеслись к такому решению крайне положительно. Люди считают, что мигранты должны понимать и знать то общество, в которое они попадают. Это поможет им социализироваться.

«Как и везде в мире! Всё правильно! Эти требования существуют во всех странах. Это туристам необязательно, они едут на краткосрочный отдых, а мигранты едут работать и надолго. Всё правильно!» — пишет Valentina S.

Некоторые комментаторы посочувствовали мигрантам, которым придётся изучать целый пласт российской истории. Люди считают, чем больше препятствий будут встречать эти граждане, тем больше взяток будут получать в миграционном контроле.

«История очень будет сложным вопросом для данной группы людей. Лучше бы дали правила поведения в обществе, на работе, в транспорте, куда обращаться, если возникнут вопросы и проблемы юридического характера. История-то здесь при чём? Ещё дополнительная лазейка по сбору денег? Вот это история будет», — считает Флора Ч

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей отметили, что в европейских странах уже давно введены подобные меры. Люди уверены, что контроль за мигрантами необходимо ужесточать, чтобы опасные элементы чужого общества не проникали в нашу страну.

«В Прибалтике и в Швеции уже давно так. Наконец-то и в Российской Федерации сообразили сделать так же. Надо ещё языковую комиссию создать, чтобы вместе с приставами, санитарным надзором кошмарила рынки», — указала Арина Д.

Ряд пользователей указали на то, что все эти процедуры придётся пройти и русскоговорящим. Люди считают, что для некоторых необходимо сделать исключение.

«Самое интересное, что под эту категорию попадают и русские мигранты. У нас нет национальной политики. Поэтому я, русский человек, с высшим образованием, сдавала экзамен русского языка уровня детского сада», — отметила Татьяна Р.

Нашлись и те, кто призвал руководство страны вовсе отказаться от мигрантов. Граждане считают, что наши люди могут спокойно жить и без притока иностранной рабочей силы.

«Нам вообще мигранты не нужны. Пусть по своим республикам сидят и там работают. Закон они принимают, блин. А то, что в некоторых школах и детских садах учителя и воспитатели по-русски вообще не разговаривают — это нормально?» — задаётся вопросом Алексей П.

Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Напомним, 3 июня на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому правительство России утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих.