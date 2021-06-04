Москва, , 10:14 — REGNUM Российская певица Zivert основала собственный лейбл под названием «Семья». Об этом 3 июня сообщает издание Elle Girl.

По данным издания, в состав лейбла вошли сама Zivert, её помощник и друг Богдан Леонович, а также начинающий рэпер LYRIQ (известен как Кирилл Гуд). Леонович объяснил, что «Семья» — это объединение, в котором «всё основано на моральных ценностях», а участники несут своим творчеством «мысль, правду и чистую эмоцию».

ИА REGNUM напоминает, что Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) получила популярность благодаря песне Life. Позже она выпустила несколько хитов, например, Credo, «Шарик» и «ЯТЛ».

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